Ebru Polat doğum günü pozuyla olay oldu

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, 37 yaşına bastı. Sevenlerinden gelen güllerin içinde poz veren Polat, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Ebru Polat, paylaşımına şu notu düştü:

"Doğum günümde düşünüp çiçek ve hediye gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir doğum günü sürprizi... Kapılara güllerle adım yazılmış, pastamız özel yaptırılmış... Teşekkür ederim, çıta yine Everest..."

Polat, geçtiğimiz günlerde "Dost' deyip kimseyi evinize almayın sakın. Bu insanlar yarın kocalarınızı elinizden alırlar" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Yılanlar uzakta değiller, yılanlar hep yakınlarınızda" diyen Polat, yeni açıklamalarda bulunmuştu.

İhanete uğradığı öğrenilen Ebru Polat, şunları söylemişti:

"En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi, ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar 'enişteci' olurlar. Senin kocan, senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim; 'dost' diye bir şey yok!"



