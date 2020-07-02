MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat doğum günü pozuyla olay oldu

Ebru Polat doğum günü pozuyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 09:10 | Son Güncelleme

37 yaşına basan şarkıcı Ebru Polat, sevenlerinden gelen güllerin içinde verdiği pozu "İyi ki doğdum ben" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ebru Polat doğum günü pozuyla olay oldu

İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, 37 yaşına bastı. Sevenlerinden gelen güllerin içinde poz veren Polat, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Ebru Polat, paylaşımına şu notu düştü:

"Doğum günümde düşünüp çiçek ve hediye gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir doğum günü sürprizi... Kapılara güllerle adım yazılmış, pastamız özel yaptırılmış... Teşekkür ederim, çıta yine Everest..."

2730488_105725a5afef622525421cf043ef1091_640x640

Polat, geçtiğimiz günlerde "Dost' deyip kimseyi evinize almayın sakın. Bu insanlar yarın kocalarınızı elinizden alırlar" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Yılanlar uzakta değiller, yılanlar hep yakınlarınızda" diyen Polat, yeni açıklamalarda bulunmuştu.

2730488_6865bd7e0f3c6ad8bfe129e0d445e644_640x640

İhanete uğradığı öğrenilen Ebru Polat, şunları söylemişti:

2730488_12befd447bdc4ba4b6a88e7c6fd5dd46_640x640

"En yakın kız arkadaşım sevgilime sarkıntılık yaptı. Adam tersledi, ben de gerekeni yaptım. Bazı insanlar 'enişteci' olurlar. Senin kocan, senin sevgilin daha tatlı gelir. Aman diyeyim; 'dost' diye bir şey yok!"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Ekrana böyle veda ediyor!Ekrana böyle veda ediyor!
Aksiyon macera sevenler ekran başınaAksiyon macera sevenler ekran başına
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

Sigarada yeni dönem başladı! Uyarı geldi...

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine gönderme

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses’e olay sözler

Babasına sert çıktı! Olay açıklamalar

Nisa Bölükbaşı Instagram'dan paylaştığı Cemal Can videosuyla olay oldu! Survivor Nisa kimdir? şte Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı'nın Instagram paylaşımı

Survivor'dan elenen Nisa'dan Cemal Can'lı paylaşım

Payitaht Abdülhamid 119. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid final bölümünde neler olacak?

Ekrana böyle veda ediyor!

Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu olay oldu!

Sürpriz sonlu dans videosu olay oldu!

Survivor'da Yasin sakatlandı mı? Hastaneye kaldırılan Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor'da sakatlık şoku!

Murat Övüç: İki gün makarna yiyin, ölür müsünüz?

İki gün makarna yiyin, ölür müsünüz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.