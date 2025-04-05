TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkartılmıştı! Aybüke Pusat'ın bölüm başı kazancı ortaya çıktı

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından "2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyerek boykot paylaşımında bulunmuştu.

Boykot paylaşımı sonrası ünlü isim apar topar dizinin kadrosundan çıkartıldı. TRT Genel müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır." açıklamasını yaptı.

EKSİK SAHNELERİNİ TAMAMLAYACAK

Aybüke Pusat'ın diziden çıkartılması büyük tepki çekerken ünlü ismin stok 2 bölümde eksik kalan sahnelerini tamamlamak üzere sete çıkacağı öğrenildi.

Haziran ayında 5. sezonunu noktalayacak olan diziden Aybüke Pusat'ın nasıl çıkarılacağı merak edilirken ünlü ismin bölüm başı kazancı ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Cem Küçük, Aybüke Pusat'ın TRT'den bölüm başına 500 bin TL aldığını bu rakamın ayda 2 milyon TL ettiğini açıkladı.