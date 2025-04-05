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"Kendimi apolitik hissediyorum" demişti! Athena Gökhan gelen tepkilere yanıt verdi: "En kısa zamanda..."

Athena Gökhan Özoğuz’un “kendimi apolitik hissediyorum” ifadeleriyle yaptığı paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve tepki çekmişti. Özoğuz, gelen eleştirilerin ardından yeni bir açıklama yaparak, yaşanan sürece dair görüşlerini paylaştı.

"Kendimi apolitik hissediyorum" demişti! Athena Gökhan gelen tepkilere yanıt verdi: "En kısa zamanda..."
Begüm Özkaynak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Mart 2025’te yolsuzluk ve terörle bağlantı iddialarıyla başlatılan soruşturma sonrası tutuklama kararı çıkmıştı. Süreç devam ederken, “apolitik hissediyorum” çıkışıyla tepki çeken Athena Gökhan’dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

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"EN KISA ZAMANDA EVLERİNE DÖNMESİNİ UMUYORUM"

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Sanatçı, açıklamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar

Ülkemizde malum medyanın çarpıtmalarına artık halk olarak alışmış olduğumuza eminim. Lütfen bu aldatmalara ve çarpıtmalara rağbet etmeyiniz.

Bizlerin kimler olduğunu, düşüncelerimizin neler olduğunu neyi arzu ettiğimizi en iyi bilenler sizlersiniz.

Ekrem Bey ve arkadaşlarının en kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini, ülkemizdeki hak, hukuk ve adaletin yerini bulmasını umut ediyorum.”

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