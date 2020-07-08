Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat geçtiğimiz gün zayıf kalmanın formülünü vermişti. Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Ebru Polat, vaktinin büyük bir kısmını teknede geçiriyor.

Karantina sürecinde dahi formuna dikkat çeken Polat, gönderisinde "Size fit ve sağlıklı bir vücudun sırrını açıklıyorum... Kahvaltıda salça yemek; faydalarını bilenler bilir" demişti.

Polat yeni bikinili pozuyla yine olay oldu.

Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Ebru Polat tekneden otele indi; kaldığı otelin şezlongunda gri bikinisiyle pozlar verdi. Polat, "Sosyal mesafe ile denize giriyorum" dedi.

Polat'ın açıklamasından ziyade bikini altı olay oldu. Cesur bikini altıyla beğen toplayan Ebru Polat'a "hiç giymeseydin", "İnşallah bir Duygu Özaslan vakası daha yaşamayız" gibi yorumlar geldi.