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  4. Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası tatile giden Ebru Polat, bikinili pozunu paylaştı. Ebru Polat'ın bikini altı ise olay oldu. Polat'a takipçileri "çok açık" yorumunda bulundu.

Ebru Polat'ın bikinili altı olay oldu! 'Hiç giymeseydin'

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat geçtiğimiz gün zayıf kalmanın formülünü vermişti. Şimdilerde ailesiyle tatil yapan Ebru Polat, vaktinin büyük bir kısmını teknede geçiriyor.

Karantina sürecinde dahi formuna dikkat çeken Polat, gönderisinde "Size fit ve sağlıklı bir vücudun sırrını açıklıyorum... Kahvaltıda salça yemek; faydalarını bilenler bilir" demişti.

Polat yeni bikinili pozuyla yine olay oldu.

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Çeşme'de tatil yapan şarkıcı Ebru Polat tekneden otele indi; kaldığı otelin şezlongunda gri bikinisiyle pozlar verdi. Polat, "Sosyal mesafe ile denize giriyorum" dedi.

Ebru Polat'tan bikinili paylaşım! Bakın sırrı neymişEbru Polat'tan bikinili paylaşım! Bakın sırrı neymiş

Polat'ın açıklamasından ziyade bikini altı olay oldu. Cesur bikini altıyla beğen toplayan Ebru Polat'a "hiç giymeseydin", "İnşallah bir Duygu Özaslan vakası daha yaşamayız" gibi yorumlar geldi.

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