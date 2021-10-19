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Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti

19.10.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini alan Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor. Günde 1890 şampuan satan Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti.

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı.

Kendi markası olan Polat yayında bir günlük kazancını açıklayınca herkes şoke oldu. Polat 1 günde 40 bin TL kazandığını açıklayınca olay oldu.

Güzel şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz ayında Bodrum'dan yazlık kiralamış ve bu yazlığın kirasıyla gündem olmuştu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat aylık 100 bin lira kira ödüyordu.


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Ebru Polat
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