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  4. Ebru Polat kendisine gelen o teklif sonrası çıldırdı! Ağzını bozdu

Ebru Polat kendisine gelen o teklif sonrası çıldırdı! Ağzını bozdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.08.2024 15:06
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Sosyal medyada iddialı pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat kendisine sürekli mesaj atan bir kişinin teklifiyle deliye döndü. Ebru Polat ağzını bozup sitem etti.

Ebru Polat kendisine gelen o teklif sonrası çıldırdı! Ağzını bozdu

MYNET- "Kadınlar bana çıplak fotoğraflarını yolluyor, 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyorlar. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Bir kadına da aşık olabilirim" sözleriyle dikkat çeken Ebru Polat sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman kendisine gelen itirafları ve teklifleri de paylaşan şarkıcı son olarak gelen bir teklifle deliye döndü.

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Ebru Polat paylaşımında "Y.vşağın biri sürekli yazıyor hanlarım hamamlarım var vs. yanıma gel yemek ye 1 milyon hemen sende diye. Salak herif sen bizi ağaçta yeşeren çiçek sandın herhalde" diyerek sinirlendi.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı devamında ise "Benle bedava yemek yiyecek aklı sıra dana seni. O kadar kolaydı benimle tanışabilmek..." dedi.

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Ebru Polat
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