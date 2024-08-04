Ebru Polat kendisine gelen o teklif sonrası çıldırdı! Ağzını bozdu

MYNET- "Kadınlar bana çıplak fotoğraflarını yolluyor, 'Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım' diyorlar. Kendimi cinsiyetsiz buluyorum. Bir kadına da aşık olabilirim" sözleriyle dikkat çeken Ebru Polat sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Her paylaşımıyla adından söz ettiren şarkıcı cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman kendisine gelen itirafları ve teklifleri de paylaşan şarkıcı son olarak gelen bir teklifle deliye döndü.

Ebru Polat paylaşımında "Y.vşağın biri sürekli yazıyor hanlarım hamamlarım var vs. yanıma gel yemek ye 1 milyon hemen sende diye. Salak herif sen bizi ağaçta yeşeren çiçek sandın herhalde" diyerek sinirlendi.

Şarkıcı devamında ise "Benle bedava yemek yiyecek aklı sıra dana seni. O kadar kolaydı benimle tanışabilmek..." dedi.