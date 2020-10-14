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Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında ve nereli? Ebru Polat ne iş yapar? Ebru Polat’ın biyografisi

14.10.2020 10:08 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında ve nereli? Ebru Polat ne iş yapar? Ebru Polat’ın biyografisi

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 14 Ekim Çarşamba günü konuğu olan Ebru Polat televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Çilli Bom şarkısıyla hafızalara kazınan pop müziğin sevilen ismi Ebru Polat hakkında pek çok sayıda detay merak ediliyor. Peki Ebru Polat kimdir? Ebru Polat aslen nereli? İşte merak edilen detaylar...

Gündüz kuşağının sevilen programları arasında yer alan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 14 Ekim Çarşamba günü konuğu Ebru Polat oldu. Son günlerde çıkardığı kozmetik markasıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Polat yeni şarkısı “İzmir Lokumu”nu piyasaya sürmek için günleri sayıyor. Sık sık magazin gündeminde yer almayı başaran Ebru Polat, firari palalı saldırgan Sabri Çelebi’yle Dubai’den attığı fotoğraflarla uzun süre konuşulmuştu. Peki Ebru Polat evli mi? İşte Ebru Polat kozmetik markası ve özel hayatındaki ayrıntılar...

EBRU POLAT KİMDİR?

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Ünlü şarkıcı Ebru Polat’ın doğum tarihi 30 Haziran 1983 olarak biliniyor. Ebru Polat aslen İzmirli’dir. Ebru Polat boy-kilo olarak 1.70 metre ve 58 kilodur. Ebru Polat’ın burcu ise Yengeç’tir.
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İlkokul çağında koroya katılarak müziğe olan ilgisini keşfeden Ebru Polat, uzun süre bale eğitimi aldı. Eğitim hayatını müzikten başka bir yöne çeviren ünlü şarkıcı hukuk eğitimi gördü. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak çalıştı.
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Avukat olarak başladığı kariyer adımlarını yeniden müziğe yönelten Ebru Polat, 2007 yılında ilk albümü Çetin Ceviz’i piyasaya sürdü. Kariyerini müzik alanında ilerletmek isteyen Polat, Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. 2008 yılında Ebru Polat ikinci albümü Çok Geç’i çıkarttı. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan albümün ismini taşıyan Çok Geç şarkısıyla büyük ses getirmeyi başardı. Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısındaki yeni yorumuyla dikkatleir üzerine çeken Ebru Polat, 2009 yılında Kalp Ayazı albümünü yayınladı. Albümde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş ve Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan şarkılar yer aldı. Ayrıca Kalp Ayazı albümünde Ebru Polat, söz yazarı kimliğini de ortaya koyarak sözü ve müziği kendisine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı bulundu.
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2011 yılında Ebru Polat “Dinle 2011” albümüyle bir kez daha sevenlerine merhaba dedi. Albümde Sezen Aksu’nun hit şarkılarından “Haydi Git” parçasını yorumladı. Diğer albümlere göre daha çok cover parçaya yer veren Polat Mutlu Ol Yeter ve Artık Sevmeyeceğim şarkılarını seslendirdi. 2011 yılı içerisinde “Olanlar Oldu” teklisini çıkarttı. 2012 yılında ise “Kaçın Kurasıyım” albümünü yayınladı. Sözlerini Aysel Gürel’in yazdığı ve müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrardan yorumladı. 2013 yılında “Günaha Davet” ve “Hediyem Olsun” teklilerini piyasaya sürdü. 2015 yılında ise Çilli Bom şarkısını yeniden seslendirdi.
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2020 yılında yeni bir sektöre atılarak kendi adını taşıyan kozmetik markasını kuran Ebru Polat Instagram hesabından paylaşım yapmayı sürdürüyor.

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