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Ebru Polat "Ormanda grup seks yaptık" yorumuna çok kızdı

06.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yapıyor. Sık sık gelen soruları paylaşan ve zaman zaman da kendi itirafta bulunan Ebru Polat son olarak "Ormanda grup seks yaptım" itirafına çok sinirlendi.

Ebru Polat "Ormanda grup seks yaptık" yorumuna çok kızdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat şu sıralarn sık sık ya takipçilerinin sorularını yanıtlıyor ya da onlardan gelen +18 itirafları paylaşarak gündem oluyor. Ebru Polat geçtiğimiz gece yine sosyal medyada takipçileriyle soru-cevap yaptı.

Ebru Polat önce gelen sorulara yanıt verdi. Şarkıcıya gelen soruların arasındaki bir itirafı da ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.

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Ebru Polat
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