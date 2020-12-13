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Ebru Polat'tan kırmızı gecelikli poz! Beğeni yağdı

13.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat'tan kırmızı gecelikli poz! Beğeni yağdı

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve bu alana yoğunlaşan Ebru Polat seksi pozlarına bir yenisini ekledi. Polat yeni yıl için kırmızı bir gecelik giydi ve poz verdi.

Yaptığı paylaşımlarla her daim gündeme gelmeyi başaran Ebru Polat 2021 paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Ebru Polat'ın geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlarıyla duşa girdiği anlar olay olmuştu. İç çamaşırlarıyla duş alırken videosunu paylaşan Ebru Polat, paylaşımdan sonra, "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle seyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" demişti.

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Kendi markasını çıkaran Polat şimdi de 2021 yılı için pozlar verdi.

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Kırmızı gecelikle poz veren Polat dekoltesiyle yürek hoplattı. 2021'de yeni ürünlerinin piyasaya çıkacağını bu pozlarla duyuran Polat'a hayranlarından beğeni yağdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Buda ülkemizin Kim Kardaşyanı ama bizimki daha taze ve daha sexi )))

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