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Ebru Polat'tan sosyal medya yasasına destek! 'Sahte hesap ezikleri yusuf yusuf...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Yaptığı danslarla ilgi çeken Ebru Polat gündeme dair açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Ebru Polat son olarak da sosyal medya yasasıyla ilgili ilginç sözler söyledi.

Ebru Polat'tan sosyal medya yasasına destek! 'Sahte hesap ezikleri yusuf yusuf...'

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgileri kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Yeni düzenlemeye destek veren isimlerden biri de Ebru Polat oldu.

Ebru Polat sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni yasayı destekledi. Polat açıklamasında "Sosyal medya yasası mecliste kabul edildi. Hadi bakalım şimdi göreyim sahte hesap eziklerini yusuf yusuf..." dedi.

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Polat açıklamasının devamında ise "Kendi çevremdeki arkadaşlarımın bile 10 tane sahte hesabı var bir de ünlü dersin. İnsanlara kendi hesaplarından söyleyemediklerini oradan saydırıyorlar" açıklamasında bulundu.

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