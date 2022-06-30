Ebru Polat yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı! "Hiç giyinme olur mu"

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çilli Bom gibi şarkıları seslendiren Ebru Polat hem müzik kariyerine devam ediyor hem de güzellik alanında yer alıyor. Bunların yanı sıra takipçileriyle her anını paylaşan Polat, doğum gününde yarı çıplak poz verdi.

EBRU POLAT'TAN YARI ÇIPLAK POZ!

39 yaşındaki Ebru Polat doğum gününü kutladı.

Magazin ve sosyal medya gündeminde adı sıklıkla geçen isim, bu defa çıtayı yükseltti.

Sütyensiz, yarı çıplak poz veren Polat, göğüslerini çantayla kapattı.

Polat'ın o pozuna, "Hiç giyinme olur mu", "Sütyenin güzelmiş", "Doğum günün kutlu olsun" gibi yorumlar geldi.

Ebru Polat her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermiş ve derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı sallamıştı.





