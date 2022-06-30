MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı! "Hiç giyinme olur mu"

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı! "Hiç giyinme olur mu"

30.06.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Ebru Polat bu defa sınırları zorladı. Doğum gününü kutlayan Ebru Polat, yarı çıplak poz verdi.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi, göğüslerini çantayla kapattı! "Hiç giyinme olur mu"

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çilli Bom gibi şarkıları seslendiren Ebru Polat hem müzik kariyerine devam ediyor hem de güzellik alanında yer alıyor. Bunların yanı sıra takipçileriyle her anını paylaşan Polat, doğum gününde yarı çıplak poz verdi.

EBRU POLAT'TAN YARI ÇIPLAK POZ!

39 yaşındaki Ebru Polat doğum gününü kutladı.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Magazin ve sosyal medya gündeminde adı sıklıkla geçen isim, bu defa çıtayı yükseltti.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Sütyensiz, yarı çıplak poz veren Polat, göğüslerini çantayla kapattı.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Polat'ın o pozuna, "Hiç giyinme olur mu", "Sütyenin güzelmiş", "Doğum günün kutlu olsun" gibi yorumlar geldi.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Ebru Polat her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde sütyensiz poz vermiş ve derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı sallamıştı.

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

Ebru Polat yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini çantayla kapattı:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi mini etekli pozuyla mest ettiİsmail Hacıoğlu'nun eski eşi mini etekli pozuyla mest etti
''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim'' ''Kalbi atan bir seks oyuncağından başka bir şey değildim''
Bilerek frikik verdiğini söylemişti! Bu sefer de eteğini açtıBilerek frikik verdiğini söylemişti! Bu sefer de eteğini açtı
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat göğüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Doktor kardeşi isyanına bakın ne tepki verdi

Doktor kardeşi isyanına bakın ne tepki verdi

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Kız kardeşimden uzak durmasını söylemek için gittim

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

Putin'den flaş mesaj! 'Rusya hazır' sözleriyle duyurdu

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.