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  4. Ebru Polat yaşlı adamı çekenlere isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

Ebru Polat yaşlı adamı çekenlere isyan etti! 'Çekmeyin lan!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti. O çirkin paylaşıma bir teki de Ebru Polat'tan geldi. Polat açıklamasında "vicdansızlar" diyerek isyan etti.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti.

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Ebru Polat da o video sonrası tepkisini ortaya koydu. Polat önce "evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi.

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Ardından ise çıkan video ile ilgili isyan etti. Polat "Çekmeyin lan böyle videolar. İzleyince bir saat ağlıyorum" diyerek sitem etti.

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Polat daha sonra yaptığı paylaşımda ise yaşlılara yardım edilmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaşlılara dışarı çıkma diyorsunuz; dalga geçen videolar hazırlıyorsunuz. Sadece bağırıyorsunuz. Onların sıkıntılarına destek olun madem."


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, Ebru Polat virsüs, yaşlı amca,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
önce sen ve senin gibiler ihtiyacı olanlara yardım etmeye başlasınlar merak etme bunu gören o cahiller yaptıklarından pişman olurlar...
dogru diyirsun, bitiyorum sana ebru
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