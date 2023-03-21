Ebru Polat yatağından paylaştı! Geceliğin önünü açtı

Zaman zaman harcamalarıyla zaman zaman kendisine gelen müstehcen itiraflarla zaman zaman da pozlarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat sosyal medyada çok aktif.

Şarkıcılığın yanı sıra kişisel bakım ürünleri sattığı bir markası bulunan Polat, sık sık seyahat ediyor.

"Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum" sözleriyle geçtiğimiz günlerde gündem olan Ebru Polat seyahat sonrası yatağını özlediğini söyledi.

Yatağında geceliğinin önünü açarak poz veren Ebru Polat hayranlarını yine mest etti.





