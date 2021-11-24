Ebru Şahin'den Destan ve Akkız paylaşımı! Destan dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisi 1. bölümüyle 23 Kasım Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Destan'ın ilk bölümünde Akkız, babasını öldüren Alpagu Han'dan intikam almak için her şeyi göze aldı. Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesi konu alındığı dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

EBRU ŞAHİN'DEN AKKIZ PAYLAŞIMI!

Hercai'nin ardından bu defa bambaşka bir rolle seyirci karşısına çıkan Ebru Şahin'in Instagram'dan yaptığı paylaşıma kısa sürede on binlerce beğeni geldi.. Güzel oyuncu, diziden karelerini yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bir düş gördüm; gerçeğe yakın, geçmişten uzak. Kadim toprakların masallarını anlatır. Geleceğe göz kırpar, geçmişten alır. Bi düş gördüm; Türk ilindeki alp kadınlarla yiğitlerin el ele mücadelesini anlatır.

Hoş geldin Akkız’ım,



“Yaşın uzak,yaratanın yüksek olsun.

Yolun açık,yaşamın mutlu olsun.

Önünde ay ışınlasın,arkanda güneş parıldasın.

Bitmemek üzere canlı,aşınmamak üzere yurtlu ol.

Dökülmemek üzere kanlı,bitmemek üzere yurtlu ol."

DESTAN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllardır içinde büyüttüğü intikam planını hayata geçirebilmek için uzun süredir beklediği fırsatı eline geçiren Akkız, Alpagu Han'ın oğlu Batuga'ya kız istemek üzere tüm maiyeti ile yola düşmesini değerlendirdi.

Alpagu Han'ı mola verdikleri konakta vurmayı hedefleyen Akkız, hedefine yaklaşabilmek için karanlığı çökmesini bekledi. Batuga'nın evliliği için nehir kenarında adak adayan Alpagu Han ve maiyeti, Akkız ve arkadaşlarının saldırısına karşı son derece savunmasızdı.

Hedefine nehir tarafından yaklaşan Akkız, Yaman ve Sırma'nın attığı alevli okların sebep olduğu kargaşadan faydalanarak Alpagu Han'a yaklaştı. Nihayet atış mesafesi bulan Akkız'ın okları, Batuga'yı sıyırarak Alpagu Han'ı buldu.



Batuga okları kimin attığını görmek için baktığında Akkız'ı elindeki tahta kılıcı havaya kaldırmış halde gördü. Maskesini sıyıran Akkız, Batuga'ya bakarak "O iki küçük çocuk için" diye fısıldadı.



Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN DİZİSİ KONUSU

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.



Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.



