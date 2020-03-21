Ebru Şahin'den dikkat çeken koronavirüs çağrısı

İşte Ebru Şahin'in açıklamaları:

"Önemsiz gördüğümüz her ne varsa suratımıza çarptı dünya. Hatırlattı sevdiklerimizi, hatta tanımadıklarımız için endişelenmeyi. Aldığın her nefesi korkusuzca içine çekebilmenin değerini hatırlattı. İçindekilerle birlikte dünyayı hissetmek için korkusuzca, düşünmeden dokunmanın ayrıcalık olduğunu... Gördük ki; doğa arındımı insandan hava kendini temizler, sular berraklaşırmış, insansızca nefes alma sırası dünyadaymış. Diliyoruz işte diliyoruz ki bunca öze dönüş içinde vicdanlar da kalbe döner, akla döner, insana ulaşır da bencilliği, adaletsizliği ve hırsı belki yener. Sağlıkla kalın..."





