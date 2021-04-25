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Ebru Şahin'den final yapan Hercai dizisine ve Reyyan'a veda paylaşımı: İç huzuruyla gidiyorum

25.04.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de üç sezondur yayınlanan Hercai dizisi, 69. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Şahin duygusal veda mesajında "Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup, seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum. İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin'den final yapan Hercai dizisine ve Reyyan'a veda paylaşımı: İç huzuruyla gidiyorum

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nin paylaştığı Hercai dizisi, 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 69. bölümüyle final yaptı. Dizide Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise, diziden karelerini Instagram'dan paylaşarak, duygularını dile getirdi.

Güzel oyuncu Şahin, Reyyan karakterine veda ettği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştık. Gördük ki 'Yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür'. Reyyan’ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat. Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi...

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'den duygusal veda mesajı!Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'den duygusal veda mesajı!

Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup; seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum. İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum. Ve size; başından beri bize dayanak olmuş tüm destekçilerimize ve canım ekibime hayat boyu güzellikler, sevgi bulacağınız yollar diliyorum. Beni duyan ve anlayan herkese teşekkürler…
Ovalarda at koşturan özgür kızınız."

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Ebru Şahin
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