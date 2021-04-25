Ebru Şahin'den final yapan Hercai dizisine ve Reyyan'a veda paylaşımı: İç huzuruyla gidiyorum

Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nin paylaştığı Hercai dizisi, 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 69. bölümüyle final yaptı. Dizide Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise, diziden karelerini Instagram'dan paylaşarak, duygularını dile getirdi.

Güzel oyuncu Şahin, Reyyan karakterine veda ettği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştık. Gördük ki 'Yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür'. Reyyan’ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat. Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi...