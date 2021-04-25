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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'den duygusal veda mesajı!

25.04.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Akınözü, üç yıldır başrolünü Ebru Şahin'le paylaştığı 'Hercai' dizisine final bölümü öncesinde veda etti. Hercai'de Miran karakterine hayat veren oyuncu, Instagram'dan duygusal paylaşım yaptı.

Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'den duygusal veda mesajı!

Akın Akınözü, üç sezondur ekranda olan 'Hercai' dizisinin final bölümü öncesi canlandırdığı Miran karakterine, Instagram'dan veda etti.

Sosyal medyadan fotoğraf yayınlayan oyuncu, "Sevgili Miran, seni anlamaya ve anlatmaya çalışırken beni de beraberinde çıkardığın, büyülü Mezapotamya topraklarındaki, bu olgunlaşma yolculuğu için sana teşekkür ederim. Bu yolda bana; sevmenin en büyük güç, sevilmenin en gerçek değer olduğunu gösterdin. Ama daha da önemlisi, sevdiklerime ve sevenlerime sahip çıkmadan asla "adam" olamayacağımı öğrettin. Bana, yokluğunu her düşündüğümde titreyerek ağladığım bir aileye sahip olduğumu hissettirerek, ailemin değerini daha da iyi anlamamı sağladın. Bir de tabii ki mucizelere inanmayı... Biliyor musun sayende şükretmek için aslında çok fazla sebebim olduğunu fark ettim" diye yazdı.

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Akınözü, Miran karakterine seslendiği veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların ışığında anlıyorum ki; sen kara topraktın, ben de senin içinden çıkıp nasıl çiçek açabileceğini soran bir tohum. Aslında birbirimize ihtiyacımız vardı. Çünkü sen içindeki boşluğu dolduracak kökleri arıyordun, ben de içimde taşıdığım kökleri keşfedeceğim ve onları salıp büyütebileceğim bir yer... Şükürler olsun ki; biz hercai bir menekşeye, kış vakti can verebilmeyi başardık. Şimdi, hiç pes etmeden taşlarını sabır, özveri, emek ve fedakarlıkla döşediğimiz bu yolun sonuna geldik. Fakat ikimiz de biliyoruz ki; yolun sonu gibi gözüken, aslında kalbine dokunduğumuz insanlarda açacak çiçeklerin, yeni bir başlangıcı sadece. ve sen aradığın o mutluluğu, açması imkansız görülen ama hikayemizden ilham alarak açmayı başarmış yeni çiçeklerle dolu bahçende bulacak, bulduğun yerde de özgürleşeceksin... Belki mücadelemiz çok zordu ama bütün bunlara değerdi... Sevgi ve saygılarımla...'Hercai' Yol Arkadaşın Süreyya Akın Akınözü" diyerek, tamamladı"

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Hercai dizisi Akın Akınözü Ebru Şahin
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