Ebru Şahin’i daha önce böyle görmediniz

ATV ekranlarında 3 sezon boyunca devam eden Hercai dizisindeki performansı ile göz dolduran ve dünyanın birçok ülkesinde tanınma fırsatı yakalayan oyuncu Ebru Şahin, yeni sezonda Destan dizisiyle ekranlara gelecek.

DESTAN DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Ebru Şahin’in, Edip Tepeli ile baş rolü paylaştığı Destan dizisinin çekimleri başladı. Oyuncunun çekimler öncesi kılıç ve dövüş dersleri aldığı ortaya çıktı. Ebru Şahin, o anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Paylaşımına ‘Hayal et ve al’ yazan güzel yıldız, fit haliyle de hayranlarından tam not aldı.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisinde Ebru Şahin ‘Akkız’ isimli karaktere hayat verecek.

Sekizinci yüzyılda geçen hikayede sakat Han oğlu ‘Batuga’ ile ‘Akkız’ın destansı aşkı anlatılacak. Orta Asya’da geçecek hikayeye uygun bir ortam oluşturulması için yoğun bir çaba harcanıyor.



