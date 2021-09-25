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Ebru Şahin’i daha önce böyle görmediniz

25.09.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda Destan dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Ebru Şahin, çekimler öncesi kılıç ve dövüş dersleri aldı. Ünlü oyuncu çalışmalarından fotoğraflar paylaştı.

Ebru Şahin’i daha önce böyle görmediniz

ATV ekranlarında 3 sezon boyunca devam eden Hercai dizisindeki performansı ile göz dolduran ve dünyanın birçok ülkesinde tanınma fırsatı yakalayan oyuncu Ebru Şahin, yeni sezonda Destan dizisiyle ekranlara gelecek.

DESTAN DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Ebru Şahin’in, Edip Tepeli ile baş rolü paylaştığı Destan dizisinin çekimleri başladı. Oyuncunun çekimler öncesi kılıç ve dövüş dersleri aldığı ortaya çıktı. Ebru Şahin, o anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Paylaşımına ‘Hayal et ve al’ yazan güzel yıldız, fit haliyle de hayranlarından tam not aldı.

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ATV ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisinde Ebru Şahin ‘Akkız’ isimli karaktere hayat verecek.

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Sekizinci yüzyılda geçen hikayede sakat Han oğlu ‘Batuga’ ile ‘Akkız’ın destansı aşkı anlatılacak. Orta Asya’da geçecek hikayeye uygun bir ortam oluşturulması için yoğun bir çaba harcanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
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