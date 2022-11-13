MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'un partner olacağını duyanlar sitem etti! "Çok uyumsuzlar"

Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'un partner olacağını duyanlar sitem etti! "Çok uyumsuzlar"

13.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, Netflix için çekilecek Centilmen filmi için el sıkıştı. Şahin'in partnerinin ise oldukça seçici olan Çağatay Ulusoy olacağı iddia edildi. Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'un partner olacağını duyanlar "Çok uyumsuzlar" diyerek sitem etti.

Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'un partner olacağını duyanlar sitem etti! "Çok uyumsuzlar"

Ebru Şahin’in Destan’dan sonra çekeceği proje büyük merak konusuydu. Son olarak OGM Pictures’la 1 yıllık anlaşma imzalayan oyuncu kararını verdi.

Amerika’dan dönen Şahin, OGM Pictures’ın Netflix için çekeceği “Centilmen” filmiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hercai ve Destan dizileriyle tanınan Ebru Şahin'in filmde Çağatay Ulusoy’la partner olacağı ortaya çıktı.

8689a987eed73c0329e62d513c85eec7

İkinin partner olmasına dair sosyal medyada "Çok uyumsuz ikili", "Olmaz bu ikili" yorumları yapıldı.

Onur Bilgetay’ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.

cagatay-ulusoyun-son-halini-gorenler-soke-oldu-rol-icin-mi-bu-hale-geldin-1573540907945

Oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "O saçlar nedir öyle" Oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! "O saçlar nedir öyle"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fena yakalandı! Sevgilisinin göğsüne başını koyup...Fena yakalandı! Sevgilisinin göğsüne başını koyup...
Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'
Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı! Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı

Gram altında 2022'nin zirvesi!

Gram altında 2022'nin zirvesi!

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler

Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir'den sarı-kırmızılıları hedef alan sözler

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

EYT'de yaş ve prim şartı netleşti maaş hesapları başladı

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.