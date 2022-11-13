Ebru Şahin ve Çağatay Ulusoy'un partner olacağını duyanlar sitem etti! "Çok uyumsuzlar"

Ebru Şahin’in Destan’dan sonra çekeceği proje büyük merak konusuydu. Son olarak OGM Pictures’la 1 yıllık anlaşma imzalayan oyuncu kararını verdi.

Amerika’dan dönen Şahin, OGM Pictures’ın Netflix için çekeceği “Centilmen” filmiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hercai ve Destan dizileriyle tanınan Ebru Şahin'in filmde Çağatay Ulusoy’la partner olacağı ortaya çıktı.

İkinin partner olmasına dair sosyal medyada "Çok uyumsuz ikili", "Olmaz bu ikili" yorumları yapıldı.

Onur Bilgetay’ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.