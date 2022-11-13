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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! 'Suda doğum sandım o nasıl foto!'

13.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin 7 aylık oğulları Kurt Efe, Bodrum tatilinde denizle tanıştı. Başak Dizer oğlu Kurt Efe'nin denizde çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaştı. Fotoğrafı görenler "Suda doğum sandım o nasıl foto!" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! 'Suda doğum sandım o nasıl foto!'

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan 38 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 6 yıl önce Başak Dizer ile dünyaevine girmişti. Evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren çift 15 Nisan'da oğullarını kucaklarına aldı.

Sosyal medya paylaşımları ve aile tatilleriyle gündemden düşmeyen çift oğulları Kurt Efe'yi sır gibi saklıyorlardı. Başak Dizer ilk kez 7 aylık olan oğlunun denizle tanıştığı anları paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlunu görenler "Babasının genlerini sonuna kadar almış", "O saçlar nedir öyle" derken bazı takipçiler ise "Suda doğum sandım o nasıl foto!" yorumlarında bulundu.


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