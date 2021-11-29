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Ebru Şallı babasını toprağa verdi! "Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin..."

29.11.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı'nın akciğer kanserinden yaşamını yitiren babası Şükrü Şallı toprağa verildi. Şallı babasını toprağa verdikten sonra "Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti" dedi.

Ebru Şallı babasını toprağa verdi! "Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin..."

Ebru Şallı'nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Şükrü Şallı, dün evinde yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberini alan Ebru Şallı apar topar Bodrum'a gitti.

Şükrü Şallı’nın cenazesi, bugün ikindide Güvercinlik Sudi Özkan Camii’ne getirildi. Cenazeye Ebru Şallı, kardeşleri, ailesi ve sevenleri katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Şallı, Mumcular Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"BABAM ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Babasının uyurken vefat ettiğini belirten Ebru Şallı, "Maalesef dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti.

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Gerçekten babam çok iyi bir insandı. Açıkçası uyurken hiç acı çekmeden olması beni mutlu etti. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, zaten her gün konuşuyorduk" diye konuştu.

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Ebru Şallı
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