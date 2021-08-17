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  4. Ebru Şallı'dan eşine 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

Ebru Şallı'dan eşine 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

17.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş' sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta ilgi çekti.

Ebru Şallı'dan eşine 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti. Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.

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SnobMagazin'de yer alan habere göre; önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı’nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu. Deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, üstüne "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı. İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
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