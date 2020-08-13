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Ebru Şallı’dan manidar paylaşım! ‘Her şey size geri dönecek’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 16:48 | Son Güncelleme

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Ebru Şallı son gönderisiyle yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Magazin kulislerinde manken Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin ile yaşadığı polemiğin etkisinden bir türlü kurtulamadığı konuşuluyor. Hatta Şallı’nın sosyal medyadan yaptığı her hareket ya da söylediği her söz Gonca Derin’e gönderme olarak yorumlanıyor.

Ebru Şallı’dan manidar paylaşım! ‘Her şey size geri dönecek’

Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Ebru Şallı hakkında yapılan açıklamalara sert cevap verdi. Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören oğlu Pars’ı kaybeden manken Ebru Şallı geçirdiği zor günleri 26 Eylül 2019 tarihinde evlendiği Uğur Akkuş’un yardımlarıyla atmaya çalışıyor. 1 Haziran 2020 tarihinde normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber eşiyle tatile çıkan Ebru Şallı mayolu gönderilerini paylaşması üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta linç edildi. Ebru Şallı’nın mayolu gönderilerine ilk tepki ise Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’den geldi.

Ebru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdiEbru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdi

Gonca Derin’in fitilini ateşlediği polemik üzerine Ebru Şallı hedef göstermeden sosyal medyadan cevap vermeyi seçti. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Ebru Şallı çimlere uzanırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
ebru şallı
Fotoğrafının altına Şallı “Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir” notunu düştü. Güzel mankenin bu paylaşımında Uğur Akkuş’un eski eşine gönderme yaptığı iddia edildi. Şallı’nın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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