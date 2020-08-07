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Ebru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Ebru Şallı’nın ‘oğlum mutlu olmamı isterdi’ sözlerine hiç beklenmedik bir gönderme yapıldı. Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un boşandığı ve çocuklarının annesi Gonca Derin ünlü mankeni yaylım ateşine tuttu.

Ebru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdi

Ebru Şallı ve Harun Tan’ın 10 yaşındaki oğulları Pars geçtiğimiz Nisan ayında vefat etmişti. ‘Ponçik’ diyerek hitap ettiği oğlunu kaybeden Ebru Şallı, uzun bir süre kendini dış dünyaya tamamen kapatmayı seçmişti. Zor günleri 26 Eylül 2019 tarihinde evlendiği Uğur Akkuş sayesinde atlatan Şallı, normalleşme adımlarıyla birlikte moral tatiline çıkmıştı.

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Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’a gitmesi ise sosyal medyadan çok eleştirildi. Ebru Şallı’nın mayolu pozlarından sonra ünlü model kullanıcılar tarafından adeta linç edildi.

Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal göndermeEbru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme

Yapılan eleştirilere “Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim" cevabını verdi.

EBRU ŞALLI’YA ESKİ EŞTEN ŞOK SÖZLER

gonca derin

Ebru Şallı’nın eleştirilere verdiği cevap Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’i harekete geçirdi. Sosyal medya hesabından büyük bir gafa imza atan Derin, ”Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi. Marka olanlarla verdiği pozlar tamamıyla onun için... Canım ablam hep aklımdasın. Tövbe tövbe ya" dedi. Sosyal medyada gündem oluşturan bu çıkışa Ebru Şallıdan cevap gecikmedi.

‘GÖRMEZDEN GELİN’

ebru şallı

Gonca Derin’in sözlerinin sosyal medyada gündem oluşmasından sonra Ebru Şallı’nın tavrı merak edilmeye başlandı. Sessizliğini bozan Şallı Instagram hesabından “Görmezden gelin. Ses etmeyin. Cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder” ifadelerini kullandı.

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