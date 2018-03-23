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Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: Kaç aşkım kaç!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ebru Şallı, önceki gün sevgilisi Uğur Akkuş’la birlite Rumelihisarı’ndaydı. Şallı ve Akkuş gazetecilere yakalanınca panikledi

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: Kaç aşkım kaç!

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Uğur Akkuş’un jeep’inden inerken görüntülendiklerini fark eden Ebru Şallı, sevgilisine “Kaç aşkım kaç!” diye bağırıp kuaföre girdi.

‘İMAM NİKÂHI KIYMADIK’

Çıkışta Uğur Akkuş’la imam nikâhı kıydıkları yönündeki haberleri yalanlayan Ebru Şallı, konu Uğur Akkuş’un devam eden boşanma davasına geldiğinde “Benim o konularla ilgim yok” dedi.

"Akkuş’la evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunaysa “Zaman gösterir” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş

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