Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a: Kaç aşkım kaç!

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Uğur Akkuş’un jeep’inden inerken görüntülendiklerini fark eden Ebru Şallı, sevgilisine “Kaç aşkım kaç!” diye bağırıp kuaföre girdi.

‘İMAM NİKÂHI KIYMADIK’

Çıkışta Uğur Akkuş’la imam nikâhı kıydıkları yönündeki haberleri yalanlayan Ebru Şallı, konu Uğur Akkuş’un devam eden boşanma davasına geldiğinde “Benim o konularla ilgim yok” dedi.

"Akkuş’la evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunaysa “Zaman gösterir” yanıtını verdi.