Ebru Şallı düğün tarihini açıkladı!

Sevgilisi Uğur Akkuş ile Göcek tatilini sonlandıran eski manken Ebru Şallı, İstanbul’a döndü.

Eski model önceki akşam oğlu Beren ile birlikte Etiler’deki Da Mario adlı mekandaydı. Anne-oğul yemek yiyerek sohbet etti. Çıkışta basın mensuplarına oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Şallı, objektiflere poz verdi. ,Soruları da yanıtlayan Şallı, Uğur Akkuş’la eylül ayında aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyledi.5 Ebru Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu.





