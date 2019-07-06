MAGAZİN

Ebru Şallı düğün tarihini açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Nişanlısı Uğur Akkuş ile Göcek tatilini sonlandıran Ebru Şallı, İstanbul’a döndü.

Ebru Şallı düğün tarihini açıkladı!

Sevgilisi Uğur Akkuş ile Göcek tatilini sonlandıran eski manken Ebru Şallı, İstanbul’a döndü.

Eski model önceki akşam oğlu Beren ile birlikte Etiler’deki Da Mario adlı mekandaydı. Anne-oğul yemek yiyerek sohbet etti. Çıkışta basın mensuplarına oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Şallı, objektiflere poz verdi. ,Soruları da yanıtlayan Şallı, Uğur Akkuş’la eylül ayında aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyledi.5 Ebru Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu.

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Ebru Şallı evlilik tarihi

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