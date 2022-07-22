Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır düzgün fiziğiyle ön plana çıkan Şallı, göbeği açık mayosuyla kendisine hayran bıraktı.
Ebru Şallı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
45 yaşındaki isim mayolu pozuyla genç kızları kıskandırdı.
O poza, "Dünyalar güzeli", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.
2.9 milyon takipçisi bulunan Şallı, renkli pozlarıyla ön plana çıkıyor.
Ünlü isim, kombinleriyle dikkat çekiyor.
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