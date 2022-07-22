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Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

22.07.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Ebru Şallı son zamanlarda renkli Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Takipçileri için spor hareketlerini Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmeyen Şallı, havuz başı mayolu pozuyla büyüledi.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

Instagram'ı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yıllardır düzgün fiziğiyle ön plana çıkan Şallı, göbeği açık mayosuyla kendisine hayran bıraktı.

MAYOLU POZUYLA BÜYÜLEDİ

Ebru Şallı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

45 yaşındaki isim mayolu pozuyla genç kızları kıskandırdı.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

O poza, "Dünyalar güzeli", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

2.9 milyon takipçisi bulunan Şallı, renkli pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

Ünlü isim, kombinleriyle dikkat çekiyor.

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

Ebru Şallı havuz başı mayolu pozuyla görenleri büyüledi!

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Ebru Şallı Instagram
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