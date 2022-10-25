Ebru Şallı şiddet iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu! "Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan araç içinde şiddet gördüğü iddiası gündeme bomba gibi düşünce Şallı haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Ancak olayla ilgili detaylar ve iddialar gündemden düşmedi.

Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, "Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. 'Ne oluyor' diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük

Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da 'Bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın' dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı, bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince 'Ona da bir şey olur mu' diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu arada. Sonra aracı durdurup 'Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz ben onu indireceğim' dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine." açıkmasıyla gündem yarattı.



Tüm bu gelişmelerin üzerine Ebru Şallı, sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayınladı.

"TARTIŞMA DA OLUR, FİKİR AYRILIKLARI DA..."

Şallı, "Artık bir şey yazmak ya da açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir? Beni çağırdınız her yere çıkmam için. Çıkmıyorum çünkü anlatacak bir şeyim yok. Sordunuz ben de açıklamamı yaptım. Bitti! Konu kapandı! Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı-koca arasında tartışma da olur, fikir ayrılıkları da...

"ANNEM YAPSA ONU DA ŞİKAYET EDERİM"

Siz de olmuyor mu hiç? Robot gibi mi yaşıyorsunuz anlamadım! Şiddet görsem zaten söylerim, ayrıca şikayetimi de yaparım. Annem yapsa onu da şikayet ederim.



"EVLADINI KAYBETMİŞ BİR ANNE VAR KARŞINIZDA"

İstediğiniz Ebru'yu daha çok üzmekse oldu! Başardınız! Ya hanginiz benim yaşadığım emsali olmayan acıyı yaşadı? Ve bu acıya kim katlanır? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bir anne var karşınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana! Artık herkes bir kendine gelsin!" yazarak çıkan haberlere sitem etti.



