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Ebru Şallı sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü

28.04.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Ebru Şallı son günlerde boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Bayramda eşi Uğur Akkuş ile arasındaki buzları eritip Paris'e tatile giden ikilinin romantik pozları çok konuşulmuştu. Ebru Şallı bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımı olay oldu.

Ebru Şallı sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı evliliğindeki sıkıntılar ile çok konuşulmuştu. Boşanmanın eşiğinden dönen Şallı'nın sosyal medyadaki son paylaşımı olay oldu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü manken göğüs dekolteli pozlarıyla çok beğenildi.

Ebru Şallı 'Mavi gece' notunu düştüğü pozlarıyla adeta takipçilerini mest ettşi. Mavi saten büstiyerinin içine sütyen giymeyi tercih etmeyen Şallı'nın dekolteli pozları binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Şallı'ya takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Bu ne güzellik böyle', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti geçen mart ayından bu yana aile içi şiddet ve darp haberleriyle gündeme geliyor. Ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi.

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Şallı ile Akkuş, bayram tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, orada aralarındaki gerginlikleri bir kenara bıraktı. Uğur Akkuş, sosyal medya sayfasında, Şallı ile birlikte çekilen romantik fotoğraflarını paylaştı.

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