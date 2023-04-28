Ebru Şallı sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Beğeni butonu çöktü

Bir süredir magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Ebru Şallı evliliğindeki sıkıntılar ile çok konuşulmuştu. Boşanmanın eşiğinden dönen Şallı'nın sosyal medyadaki son paylaşımı olay oldu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü manken göğüs dekolteli pozlarıyla çok beğenildi.

Ebru Şallı 'Mavi gece' notunu düştüğü pozlarıyla adeta takipçilerini mest ettşi. Mavi saten büstiyerinin içine sütyen giymeyi tercih etmeyen Şallı'nın dekolteli pozları binlerce yorum ve beğeni aldı.

Şallı'ya takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Bu ne güzellik böyle', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yaptılar.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti geçen mart ayından bu yana aile içi şiddet ve darp haberleriyle gündeme geliyor. Ayrılacakları ileri sürülen ünlü çift, evliliklerine bir şans daha verdi.

Şallı ile Akkuş, bayram tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, orada aralarındaki gerginlikleri bir kenara bıraktı. Uğur Akkuş, sosyal medya sayfasında, Şallı ile birlikte çekilen romantik fotoğraflarını paylaştı.



