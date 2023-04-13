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Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

12.04.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Columbia markası, moda dünyasında 80 yılı aşkın bir süredir üstün kaliteli, yenilikçi ve dayanıklı giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Sadece günlük hayatta değil, aynı zamanda zorlu doğa koşullarında da giyebileceğiniz ayakkabı, bot, mont, ceket gibi ürünler üreten marka; dayanıklılığı, işlevselliği ve modern tasarımlarıyla kullanıcılarına kaliteyi sunmayı hedefliyor. Sizin için en çok satan Columbia ürünlerini seçtik. Kullananların çok memnun kaldığı o ürünleri gelin birlikte keşfedelim.

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia'nın en popüler giyim ürünleri arasında montlar, ayakkabılar, polarlar yer alıyor. Columbia ürünleri soğuk havalarda sıcaklığı ve konforu; sıcak havalarda da serin kalmanızı ve rahat hareket etmenizi garanti ediyor. Yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde soğuğu, sıcağı, rüzgârı, suyu dışarıda tutarak her türlü hava koşulunda güvenle doğada keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayan Columbia ürünleri kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Siz de "Bir kez alayım, uzun yıllar kullanayım. Ayakkabım da montum da kaliteli ve uzun ömürlü olsun." diyenlerdenseniz, en beğenilen ve çok satanlar listelerinde başı çeken Columbia ürünlerine mutlaka bir göz atın. İşte sizin için seçtiğimiz çok satan o ürünler!

1. Ayaklarınıza konforu getiren: Columbia Trailstorm™ Waterproof Outdoor Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T170436.593

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bence sipariş verebilirsiniz gönül rahatlığı ile. Saçma sapan paralara vermek yerine yarı fiyatının bile çok altına buradan alın, kullanın."

  • "Ayakkabı görsel de görüldüğü gibi. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz çok rahat bir ayakkabı."

  • "Gerçekten çok kaliteli. Taş gibi ama kışın kullanım için daha uygun sanki."
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2. En sevilen outdoor ayakkabı modelleri arasında yer alan: Columbia Woodburn 2 Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T170707.524

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün orijinal, ayağım taraklı ve 44 numara giyiyorum. 44,5 sipariş verdim tam oldu."

  • Ürün çok hoşuma gitti. Kaliteli bir ürün olduğu her halinden belli. İlk Columbia marka ayakkabım. Yanıldığım tek nokta; numara seçimi. Normalde 44,5 giyerim ama bu biraz büyük gibi. Yine de iade etmeden giymeye devam edeceğim. Neticede yarım numara göz ardı edilebilir bir fark. Almak isteyen veya düşünen varsa şiddetle öneririm. Teslim tarihi 18/03 olmasına rağmen 5 gün önce teslim edildi. Kargolama ve hizmet kalitesi için teşekkürler Amazon. Ayrıca TR mağaza fiyatının 1/3’üne aldım. Muhteşem bir fiyat."
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3. Hem rahat hem şık: Columbia Trailstorm Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-12T170846.062

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalıp olarak kullandığınız numarayı alın, ne büyük ne küçük. Hızlı kargo ve sağlam teslimat, teşekkürler."

  • "Ürün tam bedeniniz gibi ama ara numara ise ayağınız bir numara büyük alın. Tabanı yumuşak, yürüyüşü rahat ve çok sıcak tutuyor. 10 günde geldi."
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4. Kaliteli su geçirmez mont arayanlara: Columbia WM3241 CASCADE RIDGE II Softshell Mont, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T171019.564

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel, tam bedeninizi alın."

  • "Tam beden ısmarlanması gerekiyor. Kalıp olarak büyük. Kalite olarak mükemmel."
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5. Her tarza uygun: Columbia Pouring Adventure II Su Geçirmez Yağmur Ceketi, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-12T171140.637

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesi duruşu o kadar güzel ki, Türkiye fiyatlarının yanında çok uygun fiyat, alın aldırın kardeşlerim."

  • "Aradığımız ancak mağazasında %20 indirimle 2400₺ gibi bir rakama gelen bir yağmurluktu. Amazonda tüm vergiler dahil 990₺ aldım. Bir haftada elime geçti. Güzergah Almanya-Hollanda-Türkiye teşekkürler Amazon, teşekkürler Kolay Gelsin Lojistik. Ürün çok kaliteli ve aşırı güzel ısrarla tavsiye ederim."
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6. "Ayakkabıda rahatlık önce gelir" diyenlere: Columbia Hatana Breathe Erkek Outdoor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2023-04-12T171312.482

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Severek günlük giydiğim bir model oldu."

  • "İlk defa Columbia'yı tercih ettim ve mükemmel bir ürün kesinlikle alınmalı fakat 46 numara giyiyorum 45,5 daha iyi olurdu ama kusursuz, müthiş bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum."
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7. Soğuk nedir, unutturacak bir mont: Columbia Powder Lite Jacket Mont, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T171425.484

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kiremit rengini aldım. Ürün gayet güzel, hafif, orjinalliği konusunda şüphem yok. Ama tek sorun kalıbı diğer Columbia montlara göre büyük. Her zaman L giyerim ama bu montta M daha iyi olurmuş sanki. Bir beden küçük alırsanız daha iyi olur ama dökümlü durmasını seviyorsanız tam bedeninizi alın derim."

  • "Mont oldukça güzel ve rahat. Bir beden büyük ama fit olsun istiyorsanız bedeninizden bir küçük olanı alın. İçine polar vs. giyeceğim için özellikle M spariş ettim, normal bedenim M olsa da Columbia'da bedenim S olurdu."
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8. Yumuşacık ve sıcacık:Columbia Panorama Uzun Sherpa Ceket, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-12T171715.568

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem şık hem sıcak. Normalde XS-S arası giyiyorum XS aldım çok iyi durdu. Rengi de harika. Hem gündelik hem spor da giyilebilir."

  • "Bir beden küçük alın. Geniş kalıp. Ürün muhteşem."
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9. Tarzınıza hava katacak: Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Süveter Polar Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T171921.567

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Konforlu, kaliteli ve sıcacık tutuyor."

  • "Vücuda iyi oturan çok kaliteli, hafif bir polar."
Ürünü İncele

10. Üşümeye son: Columbia İçlik, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-12T171604.472

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Columbia'nın daha önce aldığım L beden ürünleri tam oluyordu, bu içlik üzerime yapıştı resmen. Sıkmasın istiyorsanız bir beden büyük alın."

  • "Harika. Spor yaparken giyiyorum, kaslarınızı ısıtıyor, eve dönerken sıcacık dönüyorsunuz. Sıcacık tutuyor."
Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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