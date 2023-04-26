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Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

25.04.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin gardırobunda olması gereken Hotiç'in en sevilen deri ayakkabı modellerinde kısa süreliğine %25 indirim başladı. İster günlük ister özel günlerde kullanabileceğiniz, spor ve klasik ayakkabı modellerindeki indirimleri keşfedin, stilinize şık bir dokunuş katın.

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Kıyafetlerinize uyum sağlayan kaliteli malzemelerden yapılmış, konforlu ve bir o kadar da şık bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Yanıtınız "Evet" ise öncelikle tercih edeceğiniz modelin ayak sağlığınızı desteklemesine, günlük aktivitelerinizde rahatlık sunmasına dikkat etmeli ardından stilinize uyumlu olmasına göre tercihinizi yapmalısınız. Neyse ki Hotiç'in ayakkabıları bu iki kriteri de karşılayarak kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Modern, dinamik, özgün ve elegan tasarımlı ayakkabılarıyla öne Hotiç'in deri ayakkabı modelleri kısa süreliğine %25 indirimle satışta! Siz de ayaklarınıza konfor ve şıklık getirecek ayakkabı modellerine mutlaka bir göz atmalısınız.

1. Şık ve klasik bir tasarım: Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Klasik Ayakkabı

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Her erkeğin gardırobunda bulunması gereken bir model ile karşınızdayız: Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Klasik Ayakkabı! Resmi veya özel günlerde kullanım için tasarlanan bu model, şık ve klasik tasarımı sayesinde hemen hemen her türlü giyim tarzıyla uyum sağlar. Ayakkabının tabanı dayanıklı kauçuktan yapılmıştır ve kaymaz özelliklidir. İç yüzeyi de konforlu bir giyim deneyimi için yumuşak astar ile kaplanmıştır. Ayrıca ayakkabının üzerindeki bağcıklarla ayakkabının sıkılığı ayarlanabilir.

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2. Rahatlığıyla öne çıkan: Hotiç Hakiki Deri Siyah Kadın Spor Ayakkabı

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Günlük kombinlerin en şık eşlikçisi olmaya aday Hotiç Hakiki Deri Siyah Kadın Spor Ayakkabı, siyah rengiyle her kıyafete uyum sağlayan bir model. Hakiki deri malzemeden üretilen ayakkabı, rahatlığıyla da ön plana çıkıyor. Üst kısmındaki toka detayıyla hareket kazanan model, hem modern hem şık bir görünüm sunuyor. Rahat ve şık bir ayakkabı arıyorsanız bu ayakkabıya mutlaka bir şans vermelisiniz.

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3. Kombinlerinizin havasını anında değiştirecek: Hotiç Hakiki Deri Gri Erkek Spor Ayakkabı

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Spor kombinlerinizi tamamlayacak, hakiki deriden üretilmiş bir spor ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz! Hotiç Hakiki Deri Gri Erkek Spor Ayakkabı, günlük kullanıma uygun bir ayakkabı olarak tam size göre! İster şortun ister pantolonun altına giyin her kombininize uyum sağlayacak bu ayakkabının bağcıkları istenildiği gibi ayarlanabiliyor ve ayağınıza göre şekil alıyor. Size de rahatlığın keyfini en şık şekilde sürmek kalıyor.

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4. "Beyaz ayakkabısız asla" diyenlere: Hotiç Hakiki Deri Beyaz Kadın Spor Ayakkabı

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Bahar ve yaz aylarında kombinlerin altına en çok tercih edilen ayakkabıların başında beyaz spor ayakkabılar geliyor. Herkesin gardırobunda en az bir beyaz spor ayakkabı olması, çabasız şıklığın anahtarı olarak görülüyor. Siz de yıllardır trend listelerinde başı çeken beyaz spor ayakkabıya sahip olmak isterseniz Hotiç'in Hakiki Deri Beyaz Spor Ayakkabı'sını tercih edebilirsiniz. Deri olmasıyla öne çıkan model, rahatlığı ve şıklığıyla da oldukça seviliyor.

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5. Klişe renklerden uzak duranlara: Hotiç Hakiki Deri Yeşil Erkek Spor Ayakkabı

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Siyah, kahverengi, beyaz en çok tercih edilen ayakkabı renklerinden olsa da gri, yeşil gibi renklere sahip ayakkabılar, kombinlerinizin daha modern ve elegan görünüme kavuşmasını sağlıyor. Siz de klişelerden uzak durmayı seviyor ve daha havalı görünmek istiyorsanız Hotiç'in erkekler için ürettiği yeşil renkli bu modeline bir göz atabilirsiniz.

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6. Her kadının dolabında siyah bir ayakkabı olmalı: Hotiç Hakiki Deri Siyah Kadın Spor Ayakkabı

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"Kaliteli bir spor ayakkabı arıyorum!" diyenlere harika bir önerimiz var: Hotiç Hakiki Deri Siyah Kadın Spor Ayakkabı. Deri şıklığını spor görünümle buluşturan, kombinlerinize eşsiz bir hava katacak bu modelle, kendinizi çok daha şık hissedeceksiniz. Kaymaz tabanı, güçlü zemin tutuşu, yumuşak astarı ile öne çıkan ayakkabı, "İyi ki aldım!" diyeceğiniz cinsten bir model.

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7. Kaymaz tabanıyla ekstra rahat: Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Spor Ayakkabı

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Deri ayakkabının rahatlığını hiç bir ayakkabıda bulamayanlardansanız doğru yerdesiniz! Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Spor Ayakkabı tam size göre! Rahatlığı ve konforuyla öne çıkan model, spor görünüme sahip olsa da klasik esintiler de taşıyor ve her kombine uyum sağlıyor. Üstelik kaymaz tabanı ve özel yastıklama sistemiyle ayaklarınıza ekstra konfor sunuyor. E daha ne olsun?

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En sevilen loafer modellerinden: Hotiç Hakiki Deri Bej Kadın Loafer

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Son yılların en trend ayakkabı modellerinden biri olan loaferler, kombinlere şıklık getirmesiyle çok seviliyor. Hem klasik hem modern görünümleriyle eteklerin, elbiselerin, pantolonların altına çok yakışan loafer modelleri arasında rahat ve konforlu olanları bulmak epeyce zor olsa da deri loaferler ekstra konfor ve rahatlık sunmasıyla öne çıkıyor. Siz de beyaz rengin sadeliği ve deri materyalin rahatlığıyla uzun yıllar giyeceğiniz bir loafer arıyorsanız, bu modele bakmadan geçmeyin.

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8. Kombinlerinize spor bir dokunuş: Hotiç Hakiki Deri Kahve Erkek Spor Ayakkabı

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Spor ayakkabıdan vazgeçemeyenler buraya! Her kıyafetini spor ayakkabıyla kombinleyerek taçlandıranların çok beğeneceği bir öneriyle karşınızdayız: Hotiç Hakiki Deri Kahve Erkek Spor Ayakkabı! Hoş tasarımı ve rengiyle öne çıkan model, rahatlığıyla kullanıcılarından tam not alıyor. Ayak tabanını destekleyen ve yürüyüş esnasında rahatlık sağlayan özelliklere de sahip olan model, ayaklarınıza hak ettiği konforu vadediyor. E daha ne olsun?

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9. Klasik modellerden vazgeçemeyenlere: Hotiç Hakiki Deri Kahve Erkek Klasik Ayakkabı

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Şık kıyafetlerinizin altına tercih edebileceğiniz hem özel günlerde hem de günlük olarak kullanabileceğiniz Hotiç Hakiki Deri Kahve Erkek Klasik Ayakkabı, hemen hemen her türlü giyim tarzıyla uyumludur. Dış yüzeyi deri malzemeden üretilen iç yüzeyi de yumuşak astar ile kaplı model, kaymaz taban özelliği ve esktra zemin tutuşuyla yürüyüş deneyiminizi konforlu bir hale taşır.

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10. Daha havalı hissedeceksiniz: Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Günlük Ayakkabı

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"Giydiğim ayakkabı hem havalı görünsün hem de ayaklarımı rahat ettirsin." diyenlerdenseniz Hotiç Hakiki Deri Lacivert Erkek Günlük Ayakkabı'ya mutlaka bir göz atmalısınız. Giydiğiniz anda kendinizi daha havalı hissetmenizi sağlayacak ayakkabı, modern tasarımı ve rengiyle göz dolduruyor. Konforlu yapısı da cabası! Size de ayakkabının keyfini sürmek kalıyor.

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11. Günlük kombinlerinizin en iyi eşlikçisi: Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Günlük Ayakkabı

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Doğru ayakkabı seçimi, ayak sağlığınız açısından oldukça önemli. Tercih ettiğiniz ayakkabının ayağınızı vurmaması, ortopedik olarak ayağınıza uygun olması, sert ve dar yapıda olmaması gerekiyor. Bu yüzden ayağınıza en uygun ayakkabıyı seçmelisiniz. Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Günlük Ayakkabı, kaymaz tabanı, yumuşak iç yüzeyi, ortopedik yapısı ve en önemlisi hakiki deri olmasıyla öne çıkıyor. Konforlu, yüksek performanslı, ayak sağlığınıza iyi gelen ayakkabı arayışındaysanız hiç düşünmeden, sepete ekleyin deriz.

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12. Deriden vazgeçemeyenlere: Hotiç Hakiki Deri Vizon Erkek Günlük Ayakkabı

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Her sezon trend olan vizon rengi, ayakkabılara da çok yakışıyor. Siyah, beyaz, kahverengi gibi klişe renklerden uzak durmak isteyenlerin ilk tercihi genellikle vizon rengi oluyor. Siz de vizon renge sahip bir ayakkabı arayışındaysanız Hotiç Hakiki Deri Vizon Erkek Günlük Ayakkabı tam size göre! Rahat ve konforlu olmasıyla öne çıkan ayakkabıyı ister günlük ister özel gün kombinlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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13. Spor ve şık görünümüyle göz dolduran: Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Spor Ayakkabı

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Sezon trendlerini takip etmeyi sevenlerdenseniz şimdi önereceğimiz ayakkabıya bayılacaksınız! Hotiç Hakiki Deri Siyah Erkek Spor Ayakkabı kalitesi, dayanıklılığı, yüksek kaliteli deri malzemesi ile öne çıkıyor. Spor ve şık görünümüyle göz dolduran ayakkabı, kullananların da takdirini kazanıyor. Her kıyafetinize uyum sağlayacak bu ayakkabıya bakmadan geçmeyin, deriz.

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