Ebru Şallı ve Uğur Akkuş evliliğinde darp iddiası olay olmuştu! Boşanma kararı aldı

Ünlü manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, iki yıllık beraberliklerinin ardından 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu. Bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilen çift, geçen aylarda da darp iddiasıyla gündeme gelmişti.

BOŞANMA KARARI ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları sebebi ile boşanma noktasına geldikleri iddia edildi. Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.

ŞİDDET İDDİASI

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.

