Ebru Şallı vücudunun sınırlarını zorladı

Instagram hesabından sık sık pilates yaparken çekilen pozlarını paylaşan Ebru Şallı, bu defa vücudunun sınırlarını zorladı.

Stretching yaptığı anların fotoğrafına paylaşan Ebru Şallı, "Stretching sağlık demektir. Her pilatesten, spordan, yürüyüş ve koşudan sonra 20 dk esneme yapı! Kan dolaşımını hızlandırır. Kasları uzatır ve rahatlatır. Eklemlere özgürlük kazandırır. Ruhu ve bedeni güzelleştirir..." ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

