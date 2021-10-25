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Ebru Şancı'dan bomba gönderme! Kocasının mesajını okuyup...

25.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı Magazin Masası programında yorumcu oldu. Şancı programının ilk gününde kocasının mesajını okuyup Söylemezsem Olmaz sunucularına göndermede bulundu.

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı ekranlara döndü. Magazin Masası programında yorumcu olan Şancı yayını kapatırken bir polemiğin fitilini ateşledi.

Ebru Şancı yayını kapatırken önce kocasının mesajını okudu sonra Beyaz TV'deki programa gönderme yaptı. Şancı "Enişteden bir yorum geldi mi?" sorusuna "Üç başlı ejderha yazmış. Aşkım karıştırıyorsun o başka kanal" yanıtını verdi.

Ebru Şancı ekranlara döndü! Yırtmacıyla olay olduEbru Şancı ekranlara döndü! Yırtmacıyla olay oldu

Şancı ‘üç başlı ejderha’ benzetmesi yaparak Söylemesem Olmaz’daki yorumculara göndermede bulundu.


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Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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