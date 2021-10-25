Ebru Şancı ekranlara döndü! Yırtmacıyla olay oldu

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve 3 çocuğu bulunan Ebru Şancı ekranlara döndü. Şancı Magazin Masası programına yorumcu oldu.

Şancı'ya programda ise Esin Övet ve Timuçin Güner eşlik edecek. 'Magazin Masası', hafta içi her gün saat 11.00’de teve2’de yayınlanmaya başladı.

Güzel model ilk gün için iddialı bir tercihte bulundu. Ebru Şancı programın ilk gününde derin yırtmaçlı bir elbise giydi ve yırtmacını da eliyle kapadı.

Ebru Şancı hayranlarından tam not aldı.

