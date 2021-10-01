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Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ün ev halini ifşa etti! "Galatasaray'da da oynasa..."

01.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasmandan dönen Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ev haliyle olay oldu. Öztürk'ün karısı Ebru Şancı yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ün ev halini ifşa etti! "Galatasaray'da da oynasa..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak İstanbul'a lider olarak geri döndü. 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı eşinin eve dönüşü sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Sık sık eşiyle ve çocuklarıyla günlük hayatını paylaşan Şancı yine takipçilerini güldürdü. Eşinin eve gelir gelmez çocuklarıyla ilgilendiği anları paylaşan ünlü isim daha sonra ise başka bir paylaşım yaptı.

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Ebru Şancı DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor hepsi aynı" dedi.

Ekran Alıntısı

Şancı geçtiğimiz günlerde kocası Alpaslan Öztürk'e gelen mesajları ifşa etmişti.

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...

Şancı açıklamasında "Alpaslan bana gösteriyor zaten. Bir tane İzmir'den göndermiş bir kız 'Bir gece takılak mı?' Takılak mı ne zaten? Bu da bana göndermiş. Bak ne yazmış diyor. Cevap versin de ifşa edeyim kafasındalar" demişti.


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UEFA Avrupa Ligi Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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