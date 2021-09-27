Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı, ikizleri Mila Ve Ceylin'i kucağına aldıktan sonra geçtiğimiz yıl bir kez daha anne olmanın sevincini yaşamıştı. Çocuklarını büyütürken bakıcı desteği almayı ihmal etmeyen Şancı, işten çıkardığı dadı sayısından bahsetmiş ve gündem olmuştu.

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun ''Bize Kaldı'' Youtube kanalına katılan Şancı sohbet sırasında ilginç sözler söyledi. Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le gece eğlencesine çok çıkmadığını itiraf ederek şunları söyledi:

"Gece üç çocukla zor. Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor" dedi.

Şancı Alpaslan Öztürk'ün 120'e yakın alyans kaybettiğini de söyledi.

KOCASINA GELEN MESAJLARI İFŞA ETTİ

Şancı kocası Alpaslan Öztürk'e gelen mesajları da gördüğünü söyledi. Şancı açıklamasında "Alpaslan bana gösteriyor zaten. Bir tane İzmir'den göndermiş bir kız 'Bir gece takılak mı?' Takılak mı ne zaten? Bu da bana göndermiş. Bak ne yazmış diyor. Cevap versin de ifşa edeyim kafasındalar" dedi.

