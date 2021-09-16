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Fahriye Evcen ve Ebru Şancı'ya dadı dayanmıyor! "200 dadı değiştirdim"

16.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına alarak üçüncü kez anne olan Ebru Şancı katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Eski manken Ebru Şancı, Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünyaevine girmişti.

Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu.

Sosyal medya hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Ekran Alıntısı

Fahriye Evcen'in 15 dadı değiştirdiğini duyan Şancı kendi yaşadıklarını anlattı.

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Ebru Şancı kızlarının doğumundan bu yana 200 dadı değiştirdiğini söyledi. Şancı daha sonra yayından karesini paylaşarak "Dadı kaçıran" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen Ebru Şancı
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