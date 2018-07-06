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Ebru Şancı'nın tecavüz paylaşımı sürüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

Ebru Şancı çocuklara taciz ve tecavüz gündemiyle ilgili önerisiyle olay oldu! Tepki almasına rağmen susmayan Şancı'dan bir olay açıklama daha!

Ebru Şancı'nın tecavüz paylaşımı sürüyor!

Elazığsporlu futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla tüm tepkileri üzerine çekti.

Son dönemde meydana gelen çocuk tacizi, cinsel istismarı ve çocuk ölümlerinden dolayı sosyal medyada 'idam ve hadım' önerilerine karşılık Ebru Şancı, tecavüzcülerin ameliyatla kadın yapılması gerektiğini söyledi.

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bu önerisiyle gündeme bomba gibi düşen Şancı gelen tepkiler üzerine bir paylaşım daha yaptı! Şancı bu sefer de "Evet kadın olmak suç" diyerek şunu paylaştı:

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ebru şancı Ebru Şancı tecavüz

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