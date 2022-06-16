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  4. Ebru Şancı Öztürk kimdir? 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

Ebru Şancı Öztürk kimdir? 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

16.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı Öztürk, 16 Haziran 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemine damga vuran haberleri yorumladı. Peki 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk kimdir? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk de merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

Ebru Şancı Öztürk kimdir? 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

Ebru Şancı Öztürk, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. 2. Sayfa programı sebebiyle Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk de merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Şancı Öztürk kimdir? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamaktadır.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- Galatasaray

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye

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Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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