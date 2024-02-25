MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı pozunu paylaşınca kocası Alpaslan Öztürk dayanamadı! "Kıskanç"

Ebru Şancı pozunu paylaşınca kocası Alpaslan Öztürk dayanamadı! "Kıskanç"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem podyumların aranan mankenlerinden olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenince o hayatına veda etti. 3 çocuğu olan güzel isim yıllara meydan okuyor. Son olarak pozlarını paylaşan Şancı'ya kocası bakın ne yorumda bulundu.

Ebru Şancı pozunu paylaşınca kocası Alpaslan Öztürk dayanamadı! "Kıskanç"

Ebru Şancı bir dönem mankenlik kariyeriyle adından söz ettiren isimlerdendi. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modelliği bıraktı.

Yurt dışında gelinlik markası kuran üç çocuk annesi Şancı, sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair pozlarını paylaşıyor. Kendisinden 10 yaş küçük kocasının kıskanç olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Şancı son olarak bir pozunu sosyal medyada paylaştı.

2

Pozuna hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları yağan Ebru Şancı'ya futbolcu kocası ise "Allah'ını seviyorsan bırak bu işleri anladık" yazdı.

1
Manken ise kocasına "Kıskanç" yanıtını verdi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korumalardan çirkin tavır! "Çok terbiyesizce..."Korumalardan çirkin tavır! "Çok terbiyesizce..."
'Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si tanınmaz halde! Şoke etti'Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si tanınmaz halde! Şoke etti
100 bin dolarlık Tesla ile kahve almaya gidince...100 bin dolarlık Tesla ile kahve almaya gidince...
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı Manken yaşında
En Çok Okunan Haberler
'Bu durum iyi değil' Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış paylaşımı!

'Bu durum iyi değil' Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış paylaşımı!

G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

G.Saray'dan gece yarısı açıklaması: TFF istifa!

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Canlı yayında 'Hepimiz bu konuda hassasız' diyerek açıkladı: 'Cumhurbaşkanımız beni arayarak..'

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

Ev arkadaşının kafasını baltayla kesip sokağa atmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Allah beni görevlendirdi'

Toroğlu'ndan G.Saray'a canlı yayında olay yaratacak sözler!

Toroğlu'ndan G.Saray'a canlı yayında olay yaratacak sözler!

F.Bahçe'den yıldız isme protesto! Oyundan çıkarken tüm stat ıslıkladı

F.Bahçe'den yıldız isme protesto! Oyundan çıkarken tüm stat ıslıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.