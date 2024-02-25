Ebru Şancı pozunu paylaşınca kocası Alpaslan Öztürk dayanamadı! "Kıskanç"

Ebru Şancı bir dönem mankenlik kariyeriyle adından söz ettiren isimlerdendi. 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modelliği bıraktı.

Yurt dışında gelinlik markası kuran üç çocuk annesi Şancı, sosyal medya hesabından sık sık hayatına dair pozlarını paylaşıyor. Kendisinden 10 yaş küçük kocasının kıskanç olduğunu her fırsatta dile getiren Ebru Şancı son olarak bir pozunu sosyal medyada paylaştı.

Pozuna hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları yağan Ebru Şancı'ya futbolcu kocası ise "Allah'ını seviyorsan bırak bu işleri anladık" yazdı.



Manken ise kocasına "Kıskanç" yanıtını verdi.





