Ebru Şancı ve kocası Alparslan Öztürk şoke etti! Ebru Şancı'nın annesine tokat şakası

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı zaman zaman açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Ebru Şancı, oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığında kadın hayranlarıyla yemek yemesi konuşulurken "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir. Yollarım ben para karşılığında" itirafıyla olay olmuştu.

Ebru Şancı bu sefer de eşiyle birlikte annesine yaptığı tokat şakasıyla dikkat çekti. Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk önceden planladıkları şakayı birebir uyguladı. Tatilde Alpaslan Öztürk'ün telefonunu eline alan Ebru Şancı Öztürk, eşinden tokat yedi. Atılan tokat sonrası Şancı'nın annesi dondu kaldı.

ANNE ŞOKE OLDU

Şancı'nın annesi yerinden kalkarak "Ya cidden vurdu mu o?" diyerek odaya gitti.

Eline vurarak tokat sesi çıkartan Öztürk, daha sonrasında ise aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı. Olay sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

ALPASLAN ÖZTÜRK EYÜPSPOR'A KİRALANDI

Geçen sezonun başında büyük umutlarla Göztepe'den Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, inişli çıkışlı grafiğiyle bir türlü forma şansı bulamamıştı. Bu sezon kiralık olarak Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralandı.

