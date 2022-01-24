Ebru Şancı yine kocasıyla dalga geçti! Oğlunun yaptığını paylaşıp...

Eski model Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı evde çocuklarıyla vakit geçirdiği anları paylaşıyor. Eşiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şancı son olarak ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçti.

Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı paylaşımıyla güldürdü.

Şancı yaptığı paylaşımda "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" yazdı.

Ebru Şancı daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor hepsi aynı" dedi.



