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Ebru Şancı yine kocasıyla dalga geçti! Oğlunun yaptığını paylaşıp...

24.01.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı son olarak kocasıyla dalga geçti. Küçük oğlunun çoraplarını evin ortasına çıkarmasına takılan Şancı sebebinin eşi olduğunu söyledi.

Ebru Şancı yine kocasıyla dalga geçti! Oğlunun yaptığını paylaşıp...

Eski model Ebru Şancı 2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. Evliliğinde üç çocuğu olan Şancı evde çocuklarıyla vakit geçirdiği anları paylaşıyor. Eşiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Şancı son olarak ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçti.

Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı paylaşımıyla güldürdü.

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Şancı yaptığı paylaşımda "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" yazdı.

Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ün ev halini ifşa etti! "Galatasaray'da da oynasa..."Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'ün ev halini ifşa etti! "Galatasaray'da da oynasa..."

Ebru Şancı daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor hepsi aynı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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