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Ebru Şimşek'ten Adnan Oktar itirafları! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

14.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'a karşı yıllarca tek başına mücadele verdiğini ve sonunda adaletin yerini bulduğunu söyledi. Şimşek içkisine ilaç katıldığını ve kendisine şantaj yapıldığını itiraf etti.

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davanın sonuçlanmasının ardından ABD'de yaşayan eski manken Ebru Şimşek olay açıklamalar yaptı. Eski manken Ebru Şimşek, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına ilk kez bağlanarak Adnan Oktar suç örgütü hakkında konuştu.

Adnan Oktar’ın kendisini bir programda sunucu olduğu dönemde bulduğunu söyleyen Ebru Şimşek “müridi aracılığıyla benimle iletişime geçti” dedi.

Müritlerinden biriyle bir süre flört ettikten sonra eve gittiğini ve o arada içeceğine ilaç katıp uygunsuz görüntülerini çektiklerini anlattı. Sonra da Oktar’ın kendisine “pijamalarını da al, gel bu evde yaşa” dediğini ama kendisinin kabul etmediğini söyleyen Şimşek, yıllarca kendisine şantaj yapıldığını ve hakkında 350 dava açıldığını söyledi.

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'KEMAL SUNAL DESTEK OLDU'

Adnan Oktar’ın “kedicikler” adıyla bilinen kadınları estetiğe zorladığını söyleyen Şimşek “beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyenleri dövüyormuş” dedi.

Mücadele ettiği süreçte ailesinin dışında yalnızca Kemal Sunal’ın yanında olduğunu belirterek, kendisine verilen desteği Ebru Şimşek “mahkemede bile gelmişti” sözleriyle ifade etti.

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