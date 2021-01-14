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Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte Adnan Oktar’la ilgili itiraflarda bulunan Ebru Şimşek’in hayatı

14.01.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli? İşte Adnan Oktar’la ilgili itiraflarda bulunan Ebru Şimşek’in hayatı

Adnan Oktar’la ilgili önemli itiraflarda bulunan Ebru Şimşek’in hayatı araştırılıyor. Peki, Adnan Oktar’ın içeceğine ilaç kattığını, kendisine şantaj yaptığını ve Oktar’la yıllarca tek başına mücadele verdiğini söyleyen Ebru Şimşek kimdir? Ebru Şimşek kaç yaşında, nereli?

Canlı yayınlanan bir magazin programına bağlanarak Adnan Oktar ile ilgili önemli açıklamalar yapan Ebru Şimşek, şimdi çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Adnan Oktar’ın kendisine şantaj yaptığını söyleyen Ebru Şimşek kaç yaşında? Ebru Şimşek nereli? İşte detaylar...

Ebru Şimşek'ten Adnan Oktar itirafları! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'Ebru Şimşek'ten Adnan Oktar itirafları! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

EBRU ŞİMŞEK KİMDİR?

Eski manken olan Ebru Şimşek, kendisine açılan davaların ardından son mahkemesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. Bir dönemin oldukça ilgi gören popüler isimlerinden olan Şimşek, çeşitli yapımlarda rol almasının yanı sıra albüm de çıkarmıştı. 1994 yılında Show TV güzellik yarışmasına katılan Şimşek’in yıldızı bu yarışmanın ardından parladı. Yarışmadan sonra Felekten Bir Gece adlı müzik ve eğlence programını sundu.

ebru şimşek

Ünlü ismin video klip çektiği Buz ve Ağır Takılalım adlı parçaları da bulunuyor. Aynı zamanda Ebru Şimşek 1994 yılında Kemal Sunal ile birlikte Bay Kamber adlı televizyon dizisinde de rol aldı. Bu dizide Şimşek, asistan Pınar karakterini canlandırdı. Şimşek, Adnan Oktar'la mücadele ettiği süreçte dizinin yönetmeni olan Ünal Küpeli ve dizide Bay Kamber rolünü üstlenen Kemal Sunal'ın kendisine destek olduğunu söyledi.

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