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EC Boxing dünya şampiyonluk kemeri kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.12.2018 08:02 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk boks kulübü EC Boxing, bir dünya şampiyonluğunu daha kulübüne getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

EC Boxing dünya şampiyonluk kemeri kazandı

Cumartesi gecesi Hamburg'da düzenlenen boks galasında tüm kemerleri kazanan kulüp, büyük bir coşku yaşadı. Galanın en ilginç olaylarından birisi kulüp sporcusu Christian Hammer ile Almanların yenilgisiz boksörü Michale Wallisch arasındaki maçta yaşandı.

İki boksör kafa kafaya çarpıştı ve Wallisch yere yıkılarak kalkamadı. Olayı yanlış gören ring hakemi Alman sporcunun nakavt olduğuna karar verdi. Ancak daha sonra itirazlar üzerine kamera kayıtları izlendi. Hakemler ve EC Boxing yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, maçın devam etmesine karar verince nakavt kararından vazgeçildi ve boksörler yeniden dövüşe başladı. Bu da dünya boks tarihine geçti. Ancak beşinci rauntta Christian Hammer, Alman rakibini nakavt ederek ilk yenilgisini yaşattı. Avrupa Şampiyonluk Kemeri EC Boxing kulübüne gitmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamburg Almanya Michale Wallisch Christian Hammer Erol Ceylan

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