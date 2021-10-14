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Ece Çeşmioğlu kimdir, hamile mi? Ece Çeşmioğlu aslen nereli, kaç yaşında?

14.10.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ece Çeşmioğlu, son olarak Tutunamayanlar isimli dizide rol almıştı. Sevilen isim kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile Haziran ayında evlenmişti. Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu iddiası sonrası iddianın doğru olup olmadığı ve oyuncunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, hamile mi? Ece Çeşmioğlu aslen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Ece Çeşmioğlu kimdir, hamile mi? Ece Çeşmioğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez Haziran ayında evlenmişti. Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu iddiasının gerçekliği merak ediliyor. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, hamile mi?

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okumuştur. 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır ancak asıl olarak 2006 senesinde rol aldığı “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır.

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Daha sonra “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Çeşmioğlu, son olarak 2020 senesinde Tutunamayanlar dizisinde yer almıştır.

ECE ÇEŞMİOĞLU HAMİLE Mİ?

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Oyuncu 2021 yılının Haziran ayında Mucize Doktor'da Ali Vefa karakterini canlandıran sevilen oyuncu Taner Ölmez ile evlenmiştir. Son haberlere göre ise çift bebek bekliyor.


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Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez
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