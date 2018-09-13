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Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

“Ben böyle bir suçlamada kimsenin arkasında durmam"

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gündemde olan türkücü Nihat Doğan’ın bir dönem birlikte program sunduğu Ece Erken “Bizim de bildiğimiz çok şey var ama davanın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan türkücü Nihat Doğan'ın, Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programındaki işine son verildiği gündeme gelmişti. onuyla ilgili bir açıklama da programın sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'den geldi.

“Ne fırtınalar kopuyor bilmiyorsunuz"

Ece Erken şunları söyledi:

Son günlerde bizim de üzerimize çok geliyorlar. 'Niye hiç bir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz' diyenler var. Bizim içimizde yaşananları, ne fırtınalar koptuğunu bilmiyorsunuz. Ben öncelikle kendi özgür irademle konuşmadığımı belirtmek istiyorum.

“Ben bir anneyim"

Talat Bulut olayında da duruşumu sergilediğimi düşünüyorum. Ben bir anneyim. Anne olmadan önce de bir insanım ve vicdanım var. Eğer masa arkadaşım değil ailemden birisi böyle bir suçlamayla karşı karşıya gelseydi onun aklanmasını beklerdim. O aklanana kadar da asla konuşmazdım. Hatta ters konuşabilirdim ama iyi konuşmazdım.

“Dava sonuçlansın konuşuruz"

Ailenin şikayetini geri çekmesi demek aklandığı anlamına gelmiyor. Aile Bakanlığı soruşturmasını bir yapsın bakalım. Dava sonuçlansın ondan sonra siz konuşun, biz konuşalım. Konuşacak çok şey olabilir. Bizim de bildiğimiz şeyler var. Biz de bazı şeylere susuyoruz. Davayı bekliyoruz çünkü.

“Ben böyle bir suçlamada kimsenin arkasında durmam"

Yoksa burada kimse kimsenin arkasında değil. Bu bir kavga, dedikodu vs. değil. Bu ağır bir suçlama. Ve ben böyle bir suçlamada hiç kimsenin arkasında durmam.

Ece Erken'in ardından konuşan Bircan Bali ise şunları dile söyledi:

"Benim Nihat Doğan'dan öğrendiğim bir kelime var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir haksızlık olsa susmazdım."


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sayın nihat doğan 2 gariban kız çocuğunu koruma altına aldıysa bu suç mu?yazıklar olsun
iyide bu şerefli şahsiyetin ahlaklı vatandaşın karekterli kişinin evinde:) bu kızların ne işi var
Bu ükenin şeytanı boldur.
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