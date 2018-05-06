Ece Erken'den oğlu Eymen ile ilgili yoruma sert tepki

Instagram'ın aktif kullanıcılarından Ece Erken, katıldığı bir televizyon programında oğlu Eymen'in kendisini izlediği fotoğrafı hesabından takipçileri ile paylaşmıştı. Ece Erken'in fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi fakat bir takipçisinin mesajı 'Pes!' dedirtti.

"ÇOCUK ŞİŞMİŞ"

"Eymen annesini görünce" notuyla paylaştığı fotoğrafa bir takipçisi, Çocuk şişmiş biraz spor yaptırın" yorumu geldi. Ece Erken de "Sen kendine bak amca o bebek daha kilo verir alır!" diyerek mesaja tepki gösterdi.





