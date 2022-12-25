Ece Erken doğal gaz faturasını paylaşıp sitem etti! "Ya hayırdır..."

Kışla birlikte gelen doğal gaz faturaları da gündem olmaya başladı. Gelen zamlar zaman zaman sosyal medyada da gündem olurken sunucu Ece Erken de bir paylaşım yaptı.

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken reddi miras yaparak gündeme gelmişti. Son olarak ise oğluna bakıcı arayarak ayda 10 bin TL'yi gözden çıkaran Erken bakıcı bulamadığı için sitem etmişti. Erken'in bu sefer gelen doğal gaz faturasına sitem etti.

Ece Erken 3 bin 232 TL'lik faturayı görünce şoke oldu ve paylaşım yaparak "Ya hayırdı benim evim bir daire sadece bir daire gelen fatura 3232 TL pes!" dedi.

